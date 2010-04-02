Поход человека "на руках" вокруг Азовского моря стартовал в пятницу в Мариуполе Донецкой области, сообщил участник экспедиции Сергей Кашковец, который осуществляет транспортное сопровождение путешественника.

Врач Донецкого областного противоопухолевого центра 56-летний Юрий Рассамаха обойдет Азовское море, передвигаясь при помощи рук и толкая перед собой футбольный мяч.

Устройство для передвижения представляет собой трехколесную конструкцию, на которую может лечь человек. Чтобы привести его в движение, необходимо оттолкнуться от дороги руками. Мяч при этом закреплен так, что вращается без помощи путешественника.

Рассамаха таким образом намерен преодолеть расстояние около 1500 километров.

Маршрут пройдет по территории России, через Керченский залив, Феодосию, Джанкой, Перекопский перешеек и завершится в Мариуполе.

Своеобразный рекорд врач посвящает чемпионату Европы по футболу 2012 года, матчи которого пройдут, в частности, в Донецке, и футбольному клубу "Шахтер".

Транспортное сопровождение для путешественника необходимо, чтобы оберегать его от оживленного движения на трассе.

"Когда точно завершится путешествие, мы пока сказать не можем, потому что только начали движение и только через несколько дней можно будет делать какие-то выводы", - сказал Кашковец.

РИА Новости-Украина