Марафонцы переплыли Севастопольскую бухту

Севастопольские "моржи" и марафонцы Олег СОФЯНИК и Виктор ПИСКУНОВ осуществили в пятницу заплыв на дистанцию один километр - через Севастопольскую бухту - при температуре воды девять градусов.

Заплыв СОФЯНИК и ПИСКУНОВ посвятили празднику Пасхи.

Стартовав в 11.12 от Михайловского равелина, через 26 минут спортсмены финишировали у памятника затопленным кораблям. На дистанции их сопровождал катер.

46-летний СОФЯНИК сообщил журналистам, что в мае планирует совершить заплыв через Средиземное море, от острова Сицилия до Туниса, на дистанцию двести тридцать километров.

Спортсмен совершил более пятидесяти марафонских заплывов, самый длинный - на сто километров от Алупки до Севастополя в сентябре 2009 года.

56-летний ПИСКУНОВ ранее делал заплывы до семи километров, но через бухту зимой проплыл впервые.

Заплыв проходил при поддержке общественной организации "Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе".