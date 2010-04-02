Крым передал в Москву иконы для пострадавших в терактах

Восемьдесят восемь икон для пострадавших в терактах в московском метро освятил на мощах святителя Луки митрополит Симферопольский и Крымской ЛАЗАРЬ, сообщила пресс-служба симферопольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иконы освящали в пятницу в Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе в рамках "акции молитвенной поддержки" пострадавших при взрывах.

ЛАЗАРЬ заявил, что организовавшие и совершившие теракты люди "потеряли образ Божий и погубили для вечности души свои".

Иконы святителя Луки при содействии авиакомпании "Аэрофлот" и крымской таможни направят в московскую патриархию, откуда их передадут в больницы, где лечатся пострадавшие при взрывах.

Два взрыва на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели в Москве утром 29 марта. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

В пятницу количество жертв терактов возросло с 39-ти до 40-ка человек - от ранений умер мужчина. В лечебных учреждениях столицы России остаются 84 пострадавших (в четверг в больницах находились 88 человек).