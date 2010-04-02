Пожарная безопасность 1500 мини-гостиниц Крыма не проверялась

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций требует от владельцев частных гостиниц и пансионатов Крыма обеспечить пожарную безопасность объектов перед курортным сезоном.

В регионе «более 1500 частных гостиниц и мини-пансионатов, которые никем и никогда не проверялись на соответствие требованиям пожарной безопасности для организации пансионата, отеля или гостиницы», говорится в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.

Основная часть таких мини-пансионатов «представляет реальную опасность для отдыхающих», считают сотрудники пожарного надзора.

Зачастую на стадии проектирования мини-пансионатов на экспертизу предоставляется проект частного жилого дома. Требования строительных норм, в том числе по пожарной безопасности, к домам отличаются от требований к общественным зданиям, к которым должны относиться мини-гостиницы. «(В жилых домах) не требуются по два эвакуационных выхода с каждого этажа здания, нет необходимости во внутреннем противопожарном водоснабжении, пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре, и это лишь малая часть требований», - заявили в МЧС.

Вместе с тем, перед началом курортного сезона-2010 сотрудники крымского управления МЧС проверили пожарную безопасность в санаторно-курортных учреждениях региона. Их более 600.

«Проведены плановые проверки санаториев, пансионатов, баз отдыха по всему побережью. Предложено к выполнению более двадцати тысяч противопожарных мероприятий для обеспечения защиты здравниц. Более 75% на сегодняшний день выполнены», - говорится в сообщении.