Регионалы вернут мажоритарку на местных выборах - политологи

Через год новая власть вернет мажоритарную систему на местных выборах, прогнозирует директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ.

«За год Партия регионов надеется усилить власть на местах и в президентской административной вертикали. Во-вторых, Партия регионов рассчитывает, что симметрично будет падать влияние нынешних оппозиционных сил, которые на волне последних президентских выборов пока сохраняют достаточно серьезные рейтинги», - объяснил КАРАСЕВ интернет-изданию «Гарт».

По мнению политолога, после того, как для оппозиции будут созданы определенные барьеры, в частности в медиа-пространстве, Партия регионов сможет рассчитывать на «ошеломляющий» результат на местных выборах, что позволит ей стать доминантной партией в стране.

За этот год будут также изменены правила игры, считает эксперт. «На выборах в местные и областные советы будет введена смешанная система, чтобы потом с помощью админресурса «пристегивать» индивидуальных депутатов к партийному большинству. А на уровне поселковых и районных советов, скорее всего, вернут мажоритарку и будут применять райгосадминресурс», - отметил КАРАСЕВ.

Введение мажоритарной системы за этот год также предусматривает директор Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

По его словам, это время необходимо регионалам, чтобы внести изменения в избирательное законодательство и провести выборы на мажоритарной основе. «А это сразу же бьет по Юлии ТИМОШЕНКО и ее Блоку, поскольку в регионах у нее есть очень мало людей, которые бы могли претендовать на должность мэров», - считает эксперт.

«Кроме того, к следующим выборам оппозиция будет настолько измельченной, что речь о единой оппозиции идти не будет. Они подавят друг друга», - сказал БОНДАРЕНКО.