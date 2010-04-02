Керчь покажет оружие Победы

Выставка советского стрелкового оружия откроется в Керчи 9 апреля по случаю 66-й годовщины освобождения города от фашистов и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил керченский историко-археологический музей.

Среди экспонатов выставки "Оружие нашей Победы" пулеметы системы Дегтярева, пистолеты-пулеметы системы Шпагина, магазинная винтовка системы Мосина, револьверы системы Нагана, пистолет системы Коровина, самозарядные винтовка системы Токарева и карабин системы Симонова, а также наступательные, оборонительные, противотанковые гранаты.

"Для знатоков стрелкового оружия особый интерес могут представлять магазинные винтовки иностранного производства и ручной пулемет ZB, широко использовавшиеся бойцами народного ополчения и участниками движения сопротивления на временно оккупированной территории", - говорится в пресс-релизе.

На выставке также представлены образцы холодного оружия: штыки, являвшиеся неотъемлемым элементом винтовок и карабинов, сабли, как традиционное оружие кавалерийских частей и "уставное" высшего командного состава, шашка, кортик.

"За последние четверть века в таком объеме предметы из коллекции оружия Керченского заповедника экспонируются впервые", - отметили организаторы.

Керчь освобождена от фашистов 11 апреля 1944 года, является одним из четырех городов-героев Украины.