Фонтан Айвазовского ремонтируют

У фонтана Айвазовского в Феодосии появились строительные леса. Косметический ремонт памятника будет проводиться ближайшие две недели.

"Над фонтаном Айвазовского держит шефство городской водоканал. Туда и направили письмо, что памятник нужно привести в порядок", - сообщила начальник феодосийского управления культуры Тамара Стеблюк.

Власти Феодосии осматривали городские памятники две недели назад.

Водоканал ежегодно ремонтирует фонтан. "Это не реставрация, а косметический ремонт, который мы выполняем каждую весну перед курортным сезоном", - сказал начальник феодосийского водоканала Вехат Налбантов.

Сотрудники предприятия планируют своими силами без подрядчиков побелить и покрасить фонтан и заменить часть конструкций.

По материалам газеты "Кафа"