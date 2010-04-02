В ЧНГ поменялся набсовет

Председателем наблюдательного совета государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь) назначен Эдуард ШВЫДКИЙ вместо Виталия ГНАТУШЕНКО, передает УНИАН.

Такое решение принял «Нефтегаз Украины», который владеет 100% акций «Черноморнефтегаза».

Членами набсовета назначены Роман ЗАГОРОДНИЙ, Сергей КАЦУБА, Валерий ВИНОКУРОВ и Нина ЯКИМЕНКО.

В то же время «Нефтегаз» освободил Николая ЯКОВЕНКО, Василия ГЛАДУНА, Сергея ДАВЫДЕНКО и Любомира ДОБРОВОЛЬСКОГО от должностей членов совета.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.

Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.