Тысяча украинских моряков выйдет на парад Победы в Севастополе
Города-герои готовятся к 9 мая
2,5 тысячи моряков Военно-морских сил Украины 9 мая примут участие в парадах во всех городах-героях Украины - Киеве, Одессе, Севастополе и Керчи - по случаю 65-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.
Кроме того, торжества состоятся во всех гарнизонах ВМС.
В Севастополе около тысячи военнослужащих примут участие в параде вместе с военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации.
В Севастопольской бухте в парадном строю будут стоять два корабля Военно-морских сил Украины - фрегат «Гетьман Сагайдачний» и корабль управления «Славутич», ЧФ РФ также будет представлен двумя кораблями.
Среди воинских частей, которые будут на военном параде в Керчи, флот представят военнослужащие Центра войск береговой обороны ВМС.
В Одессе в военном параде вместе с представителями Сухопутных войск и Воздушных сил будут принимать участие офицеры, мичманы и матросы Западной военно-морской базы ВМС Украины.
На днях из Симферополя в Киев отправится парадный расчет от Центра войск береговой обороны флота Украины, в состав которого войдут военнослужащие отдельной бригады береговой обороны.
Напомним, организовать парады и праздничные салюты в городах-героях Украины поручил президент Виктор ЯНУКОВИЧ.