Машина сбила ребенка в Симферополе

Девятилетняя девочка получила травмы в результате наезда легкового автомобиля на пешеходном переходе в Симферополе 1 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба крымской госавтоинспекции.

"ВАЗ-2106 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения машины по пешеходному переходу", - говорится в пресс-релизе.

Маленькая жительница Симферополя получила закрытый перелом левого бедра, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.