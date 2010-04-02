Как украинцы будут отмечать Пасху (опрос)

Украинцы не будут экономить на пасхальном столе, свидетельствуют результаты телефонного опроса Института Горшенина, проведенного в конце марта.

Большая часть украинцев - 68,2% - собираются готовить пасхальные блюда. 42,3% - собираются на Пасху принимать гостей или идти в гости, более трети - 36,1% - освящать пасхальные блюда в церкви. Каждый десятый респондент - 10,1% - пойдет на Пасху ко всенощной, а 5,6% опрошенных дали ответ «другое» на этот вопрос. Не будут праздновать Пасху 9,7% граждан Украины, 4,6% затруднились ответить, как проведут этот день.

Более половины украинцев - 54,7% - заявили, что не будет экономить на пасхальном столе. Из них 36,8% ответили «скорее, нет» на этот вопрос, а 17,9% - «точно нет». Собирается экономить каждый третий гражданин Украины - 37,4%. Из них 23,2% ответили на вопрос «скорее, да», 14,2% - «точно да». Затруднились с ответом - 7,9% респондентов.

Большая часть граждан Украины - 65,3% - не придерживается Великого поста. Заявили, что соблюдают этот пост, более четверти респондентов - 28,3%. Из них 23,5% соблюдают частично - не едят мясо или рыбу, 4,8% заявили, что строго придерживаются Великого поста. Ответ «другое» на этот вопрос дали 6,4% украинцев.

Опрошена тысяча респондентов от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.