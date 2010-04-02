Двое россиян упали со склона

Двое жителей России получили травмы в районе горы Кара-Даг близ курортного поселка Коктебель в Крыму в четверг, туристам оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Мужчина из ставропольского города Лермонтово, спускаясь со склона, сломал левую ногу и не мог самостоятельно идти. Горноспасатели на носилках доставили его к машине «скорой помощи». Россиянина отвезли в больницу.

В тот же день туристка из Москвы упала, спускаясь со склона. Женщина вернулась в гостиницу, там почувствовала недомогание и вызвала «скорую». У нее перелом правой ноги и, возможно, копчика. Пострадавшая госпитализирована.

Состояние россиян оценивается медиками как средней степени тяжести.