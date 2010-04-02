Украинскую школу достроят в Севастополе не раньше 2011 года

Школу-коллегиум на 730 мест с украинским языком обучения построят в Севастополе, вероятно, в 2011 году, а не к первому сентября 2010 года, как планировалось ранее, считает начальник управления образования и науки администрации города Николай ЧЕРБАДЖИ.

«Сметная стоимость уже дошла до 98 миллионов гривен. Мы не успеем освоить к первому сентября оставшиеся средства, а на сегодняшний день это 78 миллионов. Максимум, что может освоить подрядчик, в пределах 25-30 миллионов. Наша задача сейчас - «выбить» эти деньги, чтобы выполнить в текущем году определенный объем работы», - сказал чиновник в интервью УНИАН.

ЧЕРБАДЖИ вернулся из командировки в Киев. Министерство образования и науки он просил ходатайствовать перед министерством региональной политики и строительства о выделении в текущем году на строительство школы «хотя бы 25 миллионов гривен». Минобраз, говорит представитель администрации Севастополя, обещал поддержку.

Железобетонный каркас одного крыла школы - все этажи - готов, но завершить строительство учебного заведения «удастся не раньше, чем через год». «Так говорят специалисты. Реально - с учетом трудного финансового положения в стране - сентябрь 2011 года», - сказал чиновник.

По мнению ЧЕБАРДЖИ, в украинскую школу в Севастополе «будут очереди», как в украинскую гимназию в Симферополе.

«Будет очень хорошая учебно-материальная база, хорошо подготовленные учителя, там конкурс будет серьезный. Это будет одно из самых «продвинутых» учебных учреждений Крыма. Во всяком случае, проекта такого нигде нет», - заявил представитель администрации.

В ноябре 2009 года председатель администрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН заявил, что к 1 сентября 2010-го будет построена украинская школа-коллегиум - «первая севастопольская школа, построенная после распада Советского Союза».