Пять правил питания после поста

Резкое изменение пищевого рациона после Великого Поста может быть опасным для тех, кто его соблюдал, предупреждают диетологи.

Как известно, после поста христиане начнут празднование Пасхи.

Министерство здравоохранения отмечает, что избыточное потребление животной пищи, которая присутствует в большом количестве на праздничных столах в украинских семьях, вместе с употреблением алкоголя может повлечь резкое ухудшение состояния здоровья и обострить хронические заболевания.

При выходе из поста нужно соблюдать такие правила:

1. Количество пищи, употребляемой за праздничным столом, не должно быть избыточным. Лучше, прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Лекарства способны лишь частично улучшить переваривание пищи и не могут предупредить развитие последствий переедания. Постепенное увеличение количества еды обусловлено необходимостью возобновления надлежащего уровня продукции ферментов, который существенно уменьшается во время поста из-за ограничения количества еды и исключения продуктов животного происхождения.

2. Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограниченным. Не следует есть более 150-200 граммов мяса, более одного яйца, много соусов, содержащих большое количество животных жиров.

3. Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи, злаки. Растительная пища, кроме полезных микроэлементов и витаминов, содержит пищевые волокна, достаточное количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих заболеваний.

4. Особая осторожность необходима в употреблении алкоголя. Алкоголь не должен употребляться без еды, его количество после поста следует уменьшить в два-три раза по сравнению с обычным.

5. Выход из поста требует максимальной осторожности у чувствительных категорий населения, к которым относятся дети, подростки, лица преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями внутренних органов. Таким людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи, а тем более - от алкоголя, на протяжении первых дней. Добавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам, которые стали привычными, должно происходить очень медленно.

“Приведенные правила нельзя считать исчерпывающими и универсальными для всех. Каждый человек знает свой организм как никто другой. Если есть хронические заболевания, то стоит обсудить особенности питания с врачом”, - заявляет минздрав.