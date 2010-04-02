Азаров отменил закупки автобусов для «Артека» по схеме Тимошенко
00:01, 02 апреля 2010Крым
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Постановление действовало почти год
Кабинет министров Украины признал утратившим действие постановление предыдущего правительства об особенностях закупки автобусов для международного детского центра ”Артек” в Крыму.
Текст документа за подписью премьера Николая АЗАРОВА размещен на правительственном портале.
В конце апреля 2009 года кабмин Юлии ТИМОШЕНКО разрешил приобретать автобусы для обеспечения оздоровления и отдыха детей в "Артеке" "по процедуре закупки у одного участника без согласования с министерством экономики".
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