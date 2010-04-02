«Севастопольгаз» получил лицензию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать лицензии на поставку газа по регулируемому тарифу четырем компаниям, в том числе «Севастопольгазу».

Лицензии будут выданы на пять лет в связи с истечением срока действия предыдущих, передает УНИАН.

Документы на поставку «голубого топлива», помимо «Севастопольгаза», получат «Полтавагаз», «Харьковгоргаз» и «Киевоблгаз».