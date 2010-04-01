Экс-директор парков пойдет под суд после 5 лет бега от следователей

Бывшему руководителю администрации парков-памятников на южном берегу Крыма, которая пять лет скрывалась от следствия, предъявлено обвинение в присвоении более четырехсот тысяч гривен путем злоупотребления служебным положением, а также в должностной подделке и хищении документов предприятия, сообщила прокуратура.

«Директор от имени администрации парков заключила пять договоров ссуды на 431 тысячу гривен, которые направила в собственный карман, а не в кассу предприятия. К обвиняемой, которая в настоящее время находится под стражей, для взыскания нанесенных убытков заявлен иск на эту сумму», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура закончила расследование уголовного дела в отношении экс-руководительницы администрации парков садово-паркового искусства общегосударственного значения «Мисхорский», «Ливадийский», «Массандровский» и направила его в суд.