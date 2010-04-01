Севастополь отремонтирует соцобъекты Черноморского флота

Выполнение межправительственного соглашения о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности Черноморского флота России на социальные объекты в местах дислокации в Украине обсудили в Севастополе эксперты украинско-российской подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ.

Результаты действия документа, подписанного в 2000 году, анализировали стороны, возглавляемые послом по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Виктором СЕМЕНОВЫМ и его российским коллегой Александром БАВЫКИНЫМ.

На заседании рабочей группы рассматривался комплекс вопросов, связанных с дальнейшим упорядочением собственности и проведения текущего ремонта объектов, переданных ЧФ РФ на баланс города менее семи лет назад.

Речь идет о жилье и объектах, которые ЧФ РФ в одностороннем порядке передал на обслуживание Севастополю. Власти города неоднократно заявляли о необходимости участия российской стороны в приведении в порядок этих объектов, поскольку подавляющее большинство находилось в неудовлетворительном техническом состоянии.

«За российской стороной остается оплата всех текущих расходов, в том числе текущего ремонта, а это достаточно большое количество объектов. Капитальный же ремонт этих домов должны уже осуществлять мы, потому что мы приняли на баланс эти здания и объекты», - сказал в интервью УНИАН первый заместитель главы севастопольской администрации Владимир КАЗАРИН.

По его словам, выработана «своеобразная дорожная карта» для передачи объектов на баланс Севастополя. «Найдена формула, которая удовлетворяет и город, и российскую сторону», - сказал чиновник.