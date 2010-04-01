Четверо дошколят отравились газом
18:37, 01 апреля 2010Крым
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Мама ушла на 20 минут и ... началось
Трое мальчиков и девочка госпитализированы в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в Феодосии в четверг, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел из-за баловства.
Женщина ушла в магазин, оставив дома на двадцать минут шестилетнего, четырехлетнего, одиннадцатимесячного сыновей и трехлетнюю дочь.
Старшие братья взяли спички и подожгли матрац в комнате. Из-за его тления все дети надышались газом.
Вернувшись домой, мать вынесла малышей в бессознательном состоянии на улицу.
Карета «скорой помощи» отвезла пострадавших в больницу.
Жизни детей вне опасности.
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