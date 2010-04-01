Четверо дошколят отравились газом

Трое мальчиков и девочка госпитализированы в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в Феодосии в четверг, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел из-за баловства.

Женщина ушла в магазин, оставив дома на двадцать минут шестилетнего, четырехлетнего, одиннадцатимесячного сыновей и трехлетнюю дочь.

Старшие братья взяли спички и подожгли матрац в комнате. Из-за его тления все дети надышались газом.

Вернувшись домой, мать вынесла малышей в бессознательном состоянии на улицу.

Карета «скорой помощи» отвезла пострадавших в больницу.

Жизни детей вне опасности.