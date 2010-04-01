В доме в Крыму прогремел взрыв, пострадала пенсионерка
17:21, 01 апреля 2010Крым
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Старушка красила яйца
Пенсионерка получила ожоги рук и госпитализирована в больницу в результате взрыва в многоквартирном доме в Симферополе в четверг, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
По предварительной версии, взорвался бытовой газ.
79-летняя женщина готовилась к Пасхе - красила яйца и пекла куличи на кухне трехкомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже дома.
В ее квартире и в квартирах соседей вылетели стекла.
На место происшествия выезжали два пожарных подразделения, сотрудники милиции, горгаза и медики.
Ведется расследование.
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