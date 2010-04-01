В доме в Крыму прогремел взрыв, пострадала пенсионерка

Пенсионерка получила ожоги рук и госпитализирована в больницу в результате взрыва в многоквартирном доме в Симферополе в четверг, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

По предварительной версии, взорвался бытовой газ.

79-летняя женщина готовилась к Пасхе - красила яйца и пекла куличи на кухне трехкомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже дома.

В ее квартире и в квартирах соседей вылетели стекла.

На место происшествия выезжали два пожарных подразделения, сотрудники милиции, горгаза и медики.

Ведется расследование.