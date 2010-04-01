В Крыму начат сбор подписей за кино на русском языке

Проект "Хочу кино на русском" стартовал в Крыму - активисты общественно-политического движения "Молодые за "Русское единство" начали сбор подписей за отмену приказа министерства культуры 2008 года, обязывающего кинопрокатчиков демонстрировать иностранные фильмы, которые озвучены на украинском языке.

Организаторы акции соберут подписи в регионах автономии и направят их президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и минкульт вместе с обращением "от лица крымской молодежи". Главу государства призовут разрешить показ фильмов в кинотеатрах на русском языке.

"В Симферополе "Молодые" организуют три пункта сбора подписей: на улицах Пушкина и Карла Маркса, проспекте Кирова по понедельникам, средам, пятницам, с 15-ти до 17-ти часов", - говорится в пресс-релизе.

Подписи "за кино на русском" можно поставить и в штаб-квартире движения по будням с 9-ти до 18-ти часов (улица Долгоруковская, 11/2).