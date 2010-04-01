Тепло покидает Крым

Симферопольская, Камыш-Бурунская ТЭЦ и Сакские тепловые сети компании «Крымтеплоэлектроцентраль» готовятся к завершению отопительного сезона в Симферополе, Керчи и Саках, сообщила пресс-служба «КрымТЭЦ».

Тепловики приступили к консервации теплогенерирующего оборудования и собираются ремонтировать магистрали. Подача тепла потребителям прекратится только после решения руководства трех городов о завершении отопительного сезона.

Местные власти Симферополя и Керчи пока не определились с датой. Ориентировочно отопительный сезон завершится в этих городах в первой декаде апреля. Пока же Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ будут работать на минимальных тепловых нагрузках для снижения потребления газа.

Сакские тепловые сети планируют прекратить выработку тепловой энергии и ее поставку потребителям 6 апреля. «Исполком Сакского городского совета уже принял решение о завершении отопительного сезона», - говорится в сообщении компании.