В Украине стартовал призыв

Призывная кампания “Весна - 2010”, в ходе которой на срочную воинскую службу призовут 26 тысяч человек, началась 1 апреля в Украине, сообщила пресс-служба министерства обороны.

В апреле-мае на службу будут призываться граждане Украины - мужчины, 1985-1992 годов рождения, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва или утратили его.

В ряды вооруженных сил планируется призвать 20 тысяч человек, во внутренние войска МВД - 5 тысяч 100 человек, государственную специальную службу транспорта - 900 человек.

Проведение кампании “Весна-2010” будут обеспечивать 24 областные, киевская городская и крымская республиканская призывные комиссии.

На проведение весенней кампании из госбюджета будет выделен 1 млн. 677 тыс. грн.

Ранее министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ заявил, что в Украине сохраняется смешанная форма комплектования вооруженных сил - по призыву на срочную воинскую службу и на профессиональных контрактных принципах.

Переход к профессиональной контрактной армии будет обеспечен с 2011 года и продлится, по оценкам руководства минобороны, по меньшей мере пять лет.