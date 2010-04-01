В Донузлаве плавает нефтяное пятно?

Озеро Донузлав на западе Крыма четвертый день загрязняется нефтепродуктами, поступающими из затонувшего во время разбора на металлолом судна, утверждает заместитель директора по научной работе Института биологии южных морей национальной Академии наук Украины Александр БОЛТАЧЕВ.

Вместе с тем, в пресс-службе крымского управления МЧС заявили УНИАН, что информация об инциденте к спасателям не поступала.

«Судно «Измаил» списано и продано как металлолом частной фирме. В ходе "разделочных" работ около причала оно получило повреждение корпуса и в воскресенье затонуло. Льяльные воды (воды с нефтепродуктами) не откачали. Происходящее серьезно может осложнить экологическую ситуацию Донузлава», - сообщил кандидат биологических наук по телефону УНИАН.

Сотрудники института биологии не выезжали на место происшествия, поскольку бюджетная организация не может позволить себе этого из-за сложной ситуации в стране, однако сообщили о происшествии коллегам.

«Я связывался с органами рыбоохраны, экологии», - сказал БОЛТАЧЕВ.

Донузлав является самым глубоким озером на крымском полуострове. Его площадь составляет 48 квадратных километров.