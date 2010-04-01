Моряки Турции, возможно, испытают единственную подлодку Украины

Возможное привлечение сил турецкого флота к ходовым испытаниям большой подводной украинской лодки «Запорожье» будет рассматриваться в ходе визита в Севастополь делегации представителей Военно-морского флота Турции, который начался 1 апреля, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Планируется, что турецкие военные посетят подлодку, которая находится на завершающей стадии ремонта на заводе Черноморского флота Российской Федерации, и центр поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС Украины.

Во время пребывания в Севастополе члены турецкой делегации обсудят условия проведения ходовых испытаний «Запорожья» и возможность привлечения к ним поисково-спасательного обеспечения судов ВМС Турции.

Двухдневный визит турецких моряков проходит в соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества министерства обороны и вооруженных сил Украины.

Подлодка спущена на воду в Ленинграде в 1970 году. До 1990 года была в составе ВМФ Советского Союза. Украина получила лодку в период раздела Черноморского флота.