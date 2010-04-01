15 автоматов забрали из замаскированного игорного зала

Пятнадцать игровых автоматов изъяли сотрудники налоговой службы в Евпатории в зале торгового центра, где незаконно оказывались услуги в сфере игорного бизнеса, сообщила пресс-служба налоговой милиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "занятие запрещенными видами деятельности".

Нелегальный игорный зал работал около месяца. "Соблюдались меры светомаскировки", - говорится в пресс-релизе.

По предварительным данным, ежедневно зал посещали около тридцати человек, суточная выручка составляла пять-семь тысяч гривен.

В момент налоговой проверки играли около десятка человек. "Увидев документы сотрудников налоговой милиции, они начали разбегаться", - говорится в релизе.

Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия спецзакона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.