График работы почты на Пасху

Объекты почтовой связи Украины третьего и шестого апреля будут работать в обычном режиме, четвертого - выходной, пятого апреля - режим как в воскресенье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и связи.

"Объекты будут работать так для полного и качественного удовлетворения потребностей пользователей в услугах почтовой связи в дни пасхальных праздников", - говорится в пресс-релизе.