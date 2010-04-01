Рада запустила процесс изменения Конституции для выборов

Верховная Рада направила в конституционный суд проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно сроков полномочий Верховного совета Крыма, местных советов и сельских, поселковых и городских председателей.

За проголосовал 401 из 424 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Рада предлагает суду рассмотреть проект закона как безотлагательный до 15 июня.

Законопроектом дополняется статья 136 Конституции нормой: “Представительским органом Автономной Республики Крым является Верховный Совет Автономной Республики Крым, депутаты которого избираются на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования. Срок полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет”.

Кроме того, в новой редакции планируется изложить статью 14 Конституции Украины. В ней предусмотрено, что “в состав сельского, поселкового, городского, районного, областного совета входят депутаты, которые избираются жителями села, поселка, города, района, области на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования. Срок полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет”.

“Территориальные общины на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования избирают, соответственно, сельского, поселкового, городского председателя, который возглавляет исполнительный орган совета и председательствует на его заседаниях. Срок полномочий сельского, поселкового, городского председателя, избранного на очередных выборах, составляет пять лет”, - предусмотрено в законопроекте.

В заключительных положениях законопроекта говорится, что полномочия сельских, поселковых, городских, районных в городе (в случае их создания), районных, областных советов, депутаты которых избраны на очередных выборах 26 марта 2006 года, а также на внеочередных, первых, повторных и промежуточных выборах в период с марта 2006 года до дня проведения очередных выборов 27 марта 2011 года, прекращаются в день открытия первой сессии соответствующего совета, избранного на очередных выборах 27 марта 2011 года, кроме случаев досрочного прекращения их полномочий в соответствии с законом.

Полномочия сельских, поселковых, городских председателей, избранных на очередных выборах 26 марта 2006 года, а также на внеочередных, первых и повторных выборах в период с марта 2006 года до дня проведения очередных выборов 27 марта 2011 года, прекращаются в момент вступления в эту должность другого лица, избранного на очередных выборах 27 марта 2011 года, кроме случаев досрочного прекращения их полномочий в соответствии с законом.