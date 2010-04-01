Премьера Крыма и его первого зама хотят сделать прикосновенными
12:00, 01 апреля 2010Крым
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Есть заявления
В Верховной Раде Украины зарегистрированы проекты постановлений о досрочном прекращении председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ и его первым заместителем Павлом БУРЛАКОВЫМ полномочий депутатов парламента страны.
Проекты внес Александр ЕФРЕМОВ, который возглавляет парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики.
Избранные от Партии регионов ДЖАРТЫ и БУРЛАКОВ написали заявления о сложении депутатских полномочий, указано в зарегистрированных 31 марта документах.
17 марта ДЖАРТЫ назначен крымским премьером, 19 марта БУРЛАКОВ - первым вице-премьером.
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