Москаль возглавил теневое МВД

Бывший начальник милиции Крыма, депутат Верховной рады из фракции "Наша Украина - Народная Самооборона" Геннадий МОСКАЛЬ стал министром внутренних дел в оппозиционном правительстве страны, лидер крымской организации партии "Батькивщина", нардеп-бютовец Андрей СЕНЧЕНКО возглавил министерство финансов.

Состав оппозиционного кабинета министров обнародовал в среду его премьер, депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

В составе оппозиционного правительства будет четыре вице-премьер-министра: депутат от НУ-НС Владимир СТРЕТОВИЧ (лидер ХДС), депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН (лидер Партии защитников Отечества), член фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лидер Народного руха Украины), депутат из фракции НУ-НС Олесь ДОНИЙ (член "Народной самообороны"). ТАРАСЮК при этом будет министром иностранных дел.

Министерство экономики и инфраструктуры (в которое будет включен Фонд госимущества) возглавляет член фракции НУ-НС Александр БОНДАРЬ, министерство здравоохранения - депутат от БЮТ Сергей ШЕВЧУК, министерство образования - депутат от БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО, министерство сельского хозяйства - лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Министром обороны назначен член фракции БЮТ Николай ПЕТРУК, министром юстиции - депутат от БЮТ Елена ШУСТИК, министром культуры - депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ, министром труда и социальной политики - депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, министром энергетики - представитель БЮТ Александр ГУДЫМА.

Член фракции БЮТ Остап СЕМЕРАК стал министром спорта, туризма, молодежи и Евро-2012, член фракции НУ-НС Юрий ГРЫМЧАК - министром по вопросам чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов.

Должность министра региональной политики и развития, который будет заниматься и проблемами ЖКХ, занимает член фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО, министра оппозиционного Кабинета министров занимает член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По словам СОБОЛЕВА, состав правительства утвержден на заседании фракции БЮТ. "Голосование проводилось по каждой кандидатуре", - сказал он.

"Теневые" министры будут заседать по четвергам.