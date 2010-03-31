Пляжи обещают очистить от мусора
19:20, 31 марта 2010Крым
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Может, и самострои снесут
Очистить пляжи Крыма от мусора и незаконных строений собираются перед началом курортного сезона власти региона.
По словам премьера автономии Василия ДЖАРТЫ, таким образом крымское правительство выполнит поручение президента Виктора ЯНУКОВИЧА по очистке прибрежной зоны, пляжей и свободного доступа к ним. Вопросом будет заниматься рабочая группа под руководством крымского вице-премьера Георгия ПСАРЕВА.
«Я думаю, мы наведем порядок по тем местам, в рамках закона отведенных для отдыхающих - приезжих и местных жителей», - сказал ДЖАРТЫ журналистам после заседания Совмина.
«Свободный доступ людей (на пляжи) - это первично», - ответил премьер на вопрос, будут ли сноситься заборы.
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