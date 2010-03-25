Донецкие и крымские встретятся в финале Кубка Украины по футболу
15:04, 25 марта 2010Крым
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“Металлург” VS “Таврия”
Донецкий “Металлург” и симферопольская “Таврия” сыграют 16 мая в финале Кубка Украины по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Благодаря минимальной победе над ”Шахтером” со счетом 2:1, донецкий ”Металлург” впервые в истории пробился в финал украинского Кубка.
Соперником представителей Донецка в решающем матче стала симферопольская ”Таврия”, с таким же результатом победившая в Луцке представителя первой лиги - ”Волынь”.
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