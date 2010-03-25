Донецкие и крымские встретятся в финале Кубка Украины по футболу

Донецкий “Металлург” и симферопольская “Таврия” сыграют 16 мая в финале Кубка Украины по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Благодаря минимальной победе над ”Шахтером” со счетом 2:1, донецкий ”Металлург” впервые в истории пробился в финал украинского Кубка.

Соперником представителей Донецка в решающем матче стала симферопольская ”Таврия”, с таким же результатом победившая в Луцке представителя первой лиги - ”Волынь”.