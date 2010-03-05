Госпакет феодосийской приборки выставлен на продажу

Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный конкурс с элементами аукциона 86,879% акций Феодосийского приборостроительного завода, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Стартовая цена пакета составляет 2 млн. 278 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, покупатель должен погасить кредиторскую задолженность ОАО на сумму 5 млн. 774 тыс. грн., погасить задолженность перед бюджетом на сумму 2 млн. 680 тыс. грн., задолженность перед Пенсионным фондом - 1 млн. 609 тыс. грн.

Конкурс с элементами аукциона по продаже акций завода состоится через 50 дней с момента его объявления (3 марта).

Справка УНИАН. ОАО “Феодосийский приборостроительный завод” (Феодосия) специализируется на производстве газовой автоматики, счетчиков.

Балансовый убыток предприятия составляет 1 млн. 323 тыс. грн., объем реализованной продукции - 19,2 тыс. грн., кредиторская задолженность - 8 млн. 158 тыс. грн., стоимость активов - 4 млн. 879 тыс. грн.

Площадь земельного участка составляет 10 га.

Определением Хозяйственного суда Крыма от 18 января 2008 года введена процедура санации на предприятии.