Взрыв мини-котельной в Севастополе: погибла женщина

Пар вырабатывался для рыбзавода

53-летний оператор погибла в четверг в результате взрыва в мини-котельной по выработке пара для технологических нужд рыбоконсервного завода в Севастополе, сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций севастопольской администрации. Завод размещен на территории государственного предприятия «Севастопольский морской рыбный порт». Сотрудники МЧС, прокуратуры, милиции выясняют причины происшествия.

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