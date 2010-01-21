Бригада Москаля отправляется на ЮБК. Шеф милиции обещает сотни дел

Правоохранители, которые занимались раскрытием экономических и земельных преступлений в Симферополе, в скором времени займутся подобными делами на Южном берегу Крыма, обещает начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ.

"Сейчас вся бригада, которая работала по симферопольской мэрии, передислоцируется на ЮБК, будет располагаться в Ялте, где, кстати, мы сменили все руководство из-за нереагирования на нарушения в земельной сфере", - сказал силовик в ходе чат-конференции

"Думаю, что если по симферопольскому горисполкому дел было (около) 70, то по ЮБК, включая Алушту, будет не меньше 700", - сказал он.

"Мы наработали очень хороший опыт по симферопольскому горисполкому. Это 36 уголовных дел, которые возбуждены главным управлением МВД в Крыму, и около 30-ти материалов, которые мы направили в прокуратуру АРК", - заявил МОСКАЛЬ.

Начальник милиции упрекнул надзорное ведомство в том, что оно "долго изучает" материалы и "может не успеть" до 30 мая - выборов в местные советы.

"Но самое главное: мы показали симферопольцам, кого они выбрали. Я надеюсь и имею полную уверенность, что больше такой ошибки симферопольцы не сделают", - сказал начальник милиции.