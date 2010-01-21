В крымской милиции хронический некомлект ППСников

Нехватка сотрудников патрульно-постовой службы ощущается в крымской милиции, руководство управления МВД поясняет это маленькой заработной платой.

"В патрульно-постовую службу сотрудники идти не хотят из-за нищенской зарлаты. На тысячу гривен в месяц мы людей найти не можем, поэтому всегда имеем хронический некомлект", - сказал начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ во время чат-конференции

Так, например, "некомплект в Ялте - больше 50%".

"Мы несколько лет подряд не можем набрать людей... Из-за того, что стандарты жизни в Ялте высоки: кругом кафе, рестораны, бары и ночная жизнь, а карманы - пусты", - сказал МОСКАЛЬ.

На вопрос, возможно ли создать в автономии курортную милицию, которая, могла бы бороться с тем, что наносит вред туристическому имиджу региона, МОСКАЛЬ ответил: "Я бы сказал, как в старом анекдоте про публичный дом - не кровати нужно менять, а б.....! Власть надо менять, а не курортную милицию создавать! Крым как курорт теряет свою привлекательность. Ни один из известных брендов не пришел в Крым".