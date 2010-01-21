Билеты на поезда не подорожают

«Укрзализныця» не планирует повышать стоимость билетов.

«На сегодня нет планового задания по повышению цен. Эта работа по пересмотру тарифов на 2010 год (на пассажирские перевозки) должна проводиться на уровне Минтранссвязи, Минэкономики. Мы не скрываем, что заинтересованы привести их уровень к уровню издержек, но на сегодня, учитывая инфляцию, таких планов нет», – сказал сегодня на брифинге заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог «Укрзализныця» является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины.