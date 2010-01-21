Севастополь час сидел без света

Практически весь Севастополь, ¾ территории города, с 11.15 до полудня из-за аварии на воздушной магистральной линии «Мелитополь-Джанкой» оставался без электроснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Севастопольэнерго», в результате аварии на линии 330 кВ «Мелитополь-Джанкой» диспетчер крымской энергетической системы для недопущения полного обесточивания полуострова ввел в действие автоматику аварийного отключения нагрузки по всем городам Крыма и Севастополя.

После стабилизации ситуации в Севастополе на протяжении двух часов будут применены так называемые веерные отключения электроэнергии.