Севастополь час сидел без света
12:31, 21 января 2010Крым
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Еще хорошо отделался
Практически весь Севастополь, ¾ территории города, с 11.15 до полудня из-за аварии на воздушной магистральной линии «Мелитополь-Джанкой» оставался без электроснабжения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Севастопольэнерго», в результате аварии на линии 330 кВ «Мелитополь-Джанкой» диспетчер крымской энергетической системы для недопущения полного обесточивания полуострова ввел в действие автоматику аварийного отключения нагрузки по всем городам Крыма и Севастополя.
После стабилизации ситуации в Севастополе на протяжении двух часов будут применены так называемые веерные отключения электроэнергии.
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