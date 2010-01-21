Макароны подпольно делали на ферме

Цех, где подпольно делали макаронные изделия, обнаружили и прекратили его работу сотрудники красноперекопской налоговой милиции, сообщила пресс-служба крымского управления.

Предприятие работало на территории фермерского хозяйства. Документов у цеха не было.

"На нелегальном производстве изъяты около тонны макаронных изделий и линия по их изготовлению", - отметила налоговая.

Материалы дела будут переданы в суд.