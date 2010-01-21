Макароны подпольно делали на ферме
11:49, 21 января 2010Крым
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Производство прикрыли
Цех, где подпольно делали макаронные изделия, обнаружили и прекратили его работу сотрудники красноперекопской налоговой милиции, сообщила пресс-служба крымского управления.
Предприятие работало на территории фермерского хозяйства. Документов у цеха не было.
"На нелегальном производстве изъяты около тонны макаронных изделий и линия по их изготовлению", - отметила налоговая.
Материалы дела будут переданы в суд.
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