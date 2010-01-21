Милиция задержала крымчанина с 10 килограммами дури
11:45, 21 января 2010Крым
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Место действия - Белогорск
Жителя Крыма, который хранил у себя дома десять килограммов марихуаны, задержали правоохранители, сообщает пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
"В Белогорске сотрудники милиции задержали 32-летнего местного жителя, дома у которого изъяли 10 килограммов марихуаны", - говорится в пресс-релизе.
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