Милиция задержала крымчанина с 10 килограммами дури

Жителя Крыма, который хранил у себя дома десять килограммов марихуаны, задержали правоохранители, сообщает пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

"В Белогорске сотрудники милиции задержали 32-летнего местного жителя, дома у которого изъяли 10 килограммов марихуаны", - говорится в пресс-релизе.

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