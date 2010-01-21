Налоговая интересуется: никто уголь не терял?

Налоговая устанавливает собственников 67-ми тонн угля, который сотрудники ведомства нашли на территории предприятия в поселке Красногвардейское в Крыму, сообщила пресс-служба.

"Уголь, согласно документам, еще в 2008 году был направлен красногвардейским предприятием в адрес одного из обществ с ограниченной ответственностью. Уголь оно не получало и по бухгалтерским документам не проводило", - выяснили налоговики.

Уголь описан, налоговая ищет владельца.