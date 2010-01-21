Налоговая интересуется: никто уголь не терял?
11:41, 21 января 2010Крым
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У ведомства его - тонны
Налоговая устанавливает собственников 67-ми тонн угля, который сотрудники ведомства нашли на территории предприятия в поселке Красногвардейское в Крыму, сообщила пресс-служба.
"Уголь, согласно документам, еще в 2008 году был направлен красногвардейским предприятием в адрес одного из обществ с ограниченной ответственностью. Уголь оно не получало и по бухгалтерским документам не проводило", - выяснили налоговики.
Уголь описан, налоговая ищет владельца.
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