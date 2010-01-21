В супермаркетах Севастополя после праздников снизились цены

Цены в супермаркетах Севастополя после новогодних и рождественских праздников снизились в среднем на 3-5%, сообщил начальник отдела исследований и расследований севастопольского отделения Антимонопольного комитета Украины Дмитрий ЧУМАКОВ.

Цифры подтверждаются информацией, полученной от участников рынка ритейла Севастополя. Постоянный мониторинг проводит отделение АМКУ.

По информации ЧУМАКОВА, наиболее заметно снижение цен на продукты питания, которые имеют пользуются повышенным спросом в период новогодних праздников: фрукты, овощи, некоторые виды алкогольных напитков, рыба, морепродукты, кондитерские изделия, а также на продукты молочной группы (йогурт, кефир, твердые сыры, отдельные виды сырных масс).

Представитель АМКУ одной из причин снижения цен считает традиционное снижение спроса потребителей после праздников. Кроме того, отметил он, в торговых сетях накопилось значительное количество остатков продукции, которую не продали в канун Нового года. Необходимо учитывать также и снижение цен поставщиками продукции для розничных торговых сетей, сказал ЧУМАКОВ.