В Крыму продлили штормовое предупреждение
09:01, 21 января 2010Крым
0 0
Непогода не отступает
Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на четверг.
В автономии ожидается дождь, сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Возможно усиление скорости северо-восточного ветра до 20 метров в секунду, сообщает крымское управление МЧС.
Проезд по крымским дорогам свободен.
В понедельник местное управление МЧС сообщило, что 19-20 января в автономии будут дождь с переходом в снег, сильная гололедица, налипание мокрого снега, порывы ветра до 30 м/с.
Непогода во вторник и ночь на среду обесточила более 40 сел автономии, бригады электриков вели ремонтные работы.
В конце прошлой недели спасатели предупреждали об усилении ветра 17-19 января.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter