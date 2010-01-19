В лесу в Крыму нашли ящик с патронами
12:22, 19 января 2010Крым
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Абориген оказался сознательным
Житель Крыма во время прогулки в лесу нашел металлический ящик с боеприпасами - в коробке находились пять картонных цилиндров, восемь картонных коробок с патронами от автомата Калашникова и магазин от автомата с патронами.
Информация о находке поступила в Гурзуфское отделение милиции, сообщила сегодня пресс-служба ялтинского горотдела.
"Житель Краснокаменки, находясь на прогулке в лесу, нашел в карьере металлический ящик с боеприпасами", - сказано в сообщении.
Патроны изъяты и направлены на исследование.
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