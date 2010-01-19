В лесу в Крыму нашли ящик с патронами

Житель Крыма во время прогулки в лесу нашел металлический ящик с боеприпасами - в коробке находились пять картонных цилиндров, восемь картонных коробок с патронами от автомата Калашникова и магазин от автомата с патронами.

Информация о находке поступила в Гурзуфское отделение милиции, сообщила сегодня пресс-служба ялтинского горотдела.

"Житель Краснокаменки, находясь на прогулке в лесу, нашел в карьере металлический ящик с боеприпасами", - сказано в сообщении.

Патроны изъяты и направлены на исследование.