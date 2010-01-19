Ялта молится за курортный сезон

Молебен за удачное проведение курортного сезона в Крыму в 2010 году и купание в Черном море проведут сегодня - в праздник Крещения Господня - в Ялте.

«За удачный курортный сезон помолятся в соборе Александра Невского. Крестный ход пройдет по набережной Ялты до Массандровского пляжа, там будет освящена вода, народ искупается», - сообщила по телефону пресс-секретарь городского совета Ялты Татьяна АГАРКОВА.

Молебен за сохранение курортов и удачный турсезон и крестный ход с купанием в зимнем море проводятся в Ялте не первый год.

В 2009 году в Крыму отдохнули чуть более 5-ти миллионов человек, тогда как в 2008-ом - более 5,7 миллионов.