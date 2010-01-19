Крым отмечает день своего флага

Крым сегодня, 19 января, отмечает день своего флага.

Согласно Конституции Крыма у автономии есть символы: герб, флаг и гимн.

Крымский флаг - полотнище из трех горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, средней - белого, нижней - красного. Средняя полоса самая широкая.

Постановление Верховной Рады Крыма о флаге автономии, которым были закреплены его форма и цвет, принято в апреле 1999 года.

Решение ежегодно 19 января отмечать день сине-бело-красного стяга принято крымским парламентом в октябре 2008-го.

«Он отмечается в канун Дня Автономной Республики Крым и является данью уважения к истории, культуре и традициям Крыма», - говорится в поздравлении правительства и парламента автономии по случаю Дня крымского флага.