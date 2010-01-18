Обработаны 99,42% протоколов: отрыв Януковича больше 10%

У Тимошенко почти 25% голосов

Центральная избирательная комиссия обработала 99,42% протоколов участковых комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,40% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,99%. Такие данные размещены на сайте ЦИК. Далее идут Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,95%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,46%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%. Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter