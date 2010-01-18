Обработаны 99,42% протоколов: отрыв Януковича больше 10%
21:27, 18 января 2010Крым
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У Тимошенко почти 25% голосов
Центральная избирательная комиссия обработала 99,42% протоколов участковых комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,40% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 24,99%.
Такие данные размещены на сайте ЦИК.
Далее идут Сергей ТИГИПКО – 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,95%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,46%, Петр СИМОНЕНКО – 3,54%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСЬКА – 0,41%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.
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