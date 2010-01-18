Перед вторым туром усилится борьба компроматов – эксперт

Перед вторым туром выборов Президента Украины борьба компроматов усилится, считает директор политических программ российского Совета по внешней и оборонной политике Андрей ФЕДОРОВ.

.«В ходе этой избирательной кампании в Украине грязи вываливали очень много, и думаю, несколько ушатов грязи оставлены к 7 февраля», - сказал ФЕДОРОВ во время видеомоста «Киев-Москва», передает УНИАН.

По его мнению, из-за этого перед вторым туром украинский избиратель не сможет понаблюдать за содержательной дискуссией кандидатов.

«Пойдет игра на вышибание с использованием всех методов. Здесь очень важно, кто станет на сторону ТИМОШЕНКО для того, чтобы с помощью самых грязных технологий вышибить Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал российский эксперт.

Он уверен, что «механической» передачи голосов кандидатов, не прошедших во второй тур, не будет.

У ЯНУКОВИЧА больше возможностей мобилизовать своих избирателей и повысить явку на востоке Украины, считает ФЕДОРОВ.