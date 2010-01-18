Обработаны 98,99% протоколов: Янукович получил 35,39% голосов, Тимошенко – 25,01%

По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 98,99% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,39% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,01%.

Данные обнародованы на мониторах ЦИК.

За этими кандидатами идут Сергей ТИГИПКО – 13,01%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,96%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,48%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,43%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.