Янукович получил 35,30% голосов, Тимошенко – 25,05%
19:07, 18 января 2010Крым
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ЦИК обработала 98,61% протоколов
По последним данным, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, обработано 98,61% протоколов участковых избирательных комиссий, по результатам которых Виктор ЯНУКОВИЧ получил 35,30% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%.
Данные обнародованы на мониторах ЦИК.
За ними идут Сергей ТИГИПКО – 13,02%, Арсений ЯЦЕНЮК – 6,97%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,49%, Петр СИМОНЕНКО – 3,55%, Владимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,44%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 0,41%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.
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